Минобороны опубликовало фото БПЛА террористов, сбитых при атаке на авиабазу

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в социальной сети "ВКонтакте" фото сбитых при попытке террористической атаки на российскую авиабазу Хмеймим и город Тартус в Сирии беспилотных летательных аппаратов БПЛА).

Как заявили в Минобороны, в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

На фото показаны беспилотные летательные устройства, по всей видимости, кустарного производства (о чем говорит использование в конструкции скотча, полиэтилена и деревянных дощечек), а также боеприпасы, которые планировалось использовать для нападения.

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