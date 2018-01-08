Атаку на российские объекты в Сирии вели 13 дронов

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны в Сирии в ночь на 6 января выявили 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам, сообщил департамент информации и коммуникации Минобороны России.

"Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", — говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

"Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", — сообщает ведомство.