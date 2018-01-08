Минобороны рассказало о срыве атаки дронов на российские объекты в Сирии

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков атаковать российские военные объекты в Сирии ударными дронами, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Инцидент произошел в ночь с пятого на шестое января. "Десять ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", — говорится в сообщении.

Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три сдетонировали от столкновения с землей.

Оставшиеся семь БПЛА удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Пострадавших или материального ущерба в результате попытки атаки нет.

Российские специалисты устанавливают, откуда террористы получили устройства и технологии, а также изучают тип и происхождение взрывчатки в захваченных дронах.

В ведомстве отметили, что инженерные решения, использованные при атаке беспилотников, могла предоставить лишь страна с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

Террористы впервые использовали технологии наведения по спутниковым координатам GPS. Все участвовавшие в атаке аппараты были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах, прикрепленных к дронам, использовались взрыватели иностранного производства.

Техническая экспертиза захваченных беспилотников также показала, что террористы могут атаковать объекты с дальности около 100 километров. В ведомстве отметили, что с помощью переданных технологий боевики смогут совершать теракты и в других странах.