Источник: сирийская армия освободила важное поселение в провинции Идлиб

БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска и союзные силы освободили от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Сирийская армия взяла под контроль стратегически важное поселение Синджар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо Синджара, террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень.

Поселение Синджар считается стратегически важным, так как там находился один из важных оплотов "Джебхат ан-Нусры"* и расположено оно всего в 15 километрах от военной авиабазы Абу-Духур.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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