БЕЙРУТ, 7 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска и союзные силы освободили от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* поселение Синджар на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
По его словам, помимо Синджара, террористов удалось выбить из четырех расположенных рядом деревень.
Поселение Синджар считается стратегически важным, так как там находился один из важных оплотов "Джебхат ан-Нусры"* и расположено оно всего в 15 километрах от военной авиабазы Абу-Духур.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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