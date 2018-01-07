В христианские храмы в Сирии возвращают похищенные боевиками иконы

МААЛЮЛЯ (Сирия), 7 янв — РИА Новости. В христианские храмы сирийского города Маалюля возвращают похищенные террористами иконы, рассказал журналистам представитель городской администрации Джозеф Салладин.

"Пять икон находится в патриархии в Дамаске, три уже вернули в наши церкви. Иконы перехватили в городке на сирийско-ливанской границе, куда боевики вывезли их для продажи на черном рынке", — сообщил он.

Маалюля — небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Маалюли, среди прочих, включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи, в которой уже проходят службы.

Работы по восстановлению храмового комплекса, разграбленного боевиками Джебхат-ан-Нусры*, удалось ускорить благодаря созданию в Сирии зон деэскалации. Режим прекращения огня, соблюдение которого контролирует российская военная полиция, позволил доставлять стройматериалы в Маалюлю ускоренными темпами.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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