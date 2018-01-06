Как над Рейхстагом: над Раккой подняли красное знамя

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Члены "Международного союза свободы" (IFB) подняли над сирийским городом Ракка (бывшем оплоте террористов "Исламского государства"*) советский флаг как на знаменитой фотографии 1945 года "Знамя Победы над рейхстагом". Об этом пишет британская газета Morning Star.
Picture Story: A red flag over Raqqa https://t.co/0dla69f2RK pic.twitter.com/my0LsFGkdm— Morning Star (@M_Star_Online) 2 января 2018 г.
"Международный союз свободы" объединяет выходцев из разных стран Европы и Ближнего Востока, приверженных коммунистической идеологии.
В середине 2017 года "Сирийские демократические силы", которые поддерживала коалиция во главе с США, объявили о полном освобождении Ракки от боевиков ИГ*. МИД Сирии тогда заявил, что город будет считаться оккупированным, пока не перейдет под контроль сирийской армии.
* Запрещенная в России террористическая организация