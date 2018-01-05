Минобороны доставило в Сирию крупную партию гумпомощи из Ингушетии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 5 янв — РИА Новости. Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны доставили в Сирию крупную партию гуманитарной помощи. Груз был собран мусульманскими и христианскими общинами Ингушетии, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Всего мы приняли от общественных организаций Ингушетии около 25 тонн груза. Это, конечно же, сладкие подарки детям к Новому году, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, школьные доски", — рассказал журналистам заместитель начальника Центра по примирению враждующих сторон полковник Михаил Завалкин.

Гуманитарный груз также включает продуктовые наборы и все самое необходимое для беженцев. "Помощь будет оказана пострадавшим независимо от национальной принадлежности и вероисповедания", — подчеркнул Завалкин.

"Нам очень приятно и почетно передать этот груз, собранный нашими земляками — всей республикой, нашим братьям сирийцам. Пусть в эти праздничные дни эти подарки принесут радость и улыбки всем обездоленным и нуждающимся, особенно детям", — сообщил журналистам заместитель командира батальона военной полиции Мухаммед Евлоев.

Авиабаза Хмеймим функционирует в штатном режиме, отправка гуманитарных грузов проводится в соответствии с утвержденным планом. Самолет военно-транспортной авиации доставил гуманитарную помощь из Ингушетии, а представители Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция отправили первую партию в Дамаск самолетом Ан-26. Все транспортные самолеты при взлете и посадке на авиабазе сопровождают истребители.

Cотрудники Центра примирения и военной полиции продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации.

В их задачи входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

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