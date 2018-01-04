Сирийская армия освободила 7 поселений на юго-востоке провинции Идлиб

ДАМАСК, 4 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии освободили от боевиков еще семь деревень на юго-востоке провинции Идлиб, сообщил РИА Новости полевой командир.

Накануне один из войсковых командиров сообщил о продвижении армии в этом районе и освобождении нескольких населенных пунктов от террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) после ожесточенных боев.

"Сирийская армия захватила деревни Фухейль, Джаляс, Расм Эль-Абд, Эль-Мушайрифа Эш-Шималия, Эр-Рувибда, Умм Эль-Халяхиль, Умм Эр-Раджим в округе Синджар к юго-востоку от Идлиба", — сказал полевой командир.

Он добавил, что операции сирийской армии сопровождались интенсивными авиаударами и артиллерийским обстрелом.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска САР выбили террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* из 14 деревень и поселений на севере провинции Хама.

* Террористическая организация, запрещена в России

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