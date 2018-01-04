Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили под Саратовом

САРАТОВ, 4 янв — РИА Новости. Одного из пилотов российского вертолета Ми-24, потерпевшего крушение в Сирии 31 декабря, похоронили в четверг в городе Пугачев Саратовской области, сообщили РИА Новости в местной администрации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии 31 декабря 2017 года из-за технической неисправности, оба пилота погибли, борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

"Сегодня в Пугачеве прошли похороны пилота, который погиб при крушении вертолета в Сирии", — сказал собеседник агентства, не назвав имени погибшего.

Он отметил, что погибший провел детство в Пугачеве, а сейчас в этом городе у погибшего живут его мать и сестра.

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