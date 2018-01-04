Назарбаев пообещал и дальше предоставлять площадку для переговоров по Сирии

АСТАНА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о твердой позиции продолжить предоставлять площадку для проведения переговоров по Сирии в Астане.

Такое заявление он сделал в книге "Эра независимости", написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее.

"Сохраняя нейтральную позицию и находясь в хороших отношениях с участниками переговоров, Казахстан и дальше продолжит предоставлять площадку для международных встреч по Сирии. Такова моя открытая и твердая позиция", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

Он отметил, что "в течение января – октября 2017 года в Астане состоялось семь сложных и интенсивных раундов переговоров, за которыми, без преувеличения, мир очень внимательно наблюдал".

"Сюда прибыли реальные командиры ополчений, которые там воюют. Очень сложный состав, разные мнения. Переговоры шли тяжело. Следует признать, многие не верили в их успех, но польза и движение вперед были очевидны. В частности, было достигнуто то, что казалось прежде невозможным – созданы зоны деэскалации в Сирии", — подчеркнул глава Казахстана.

По его словам, "в мировую политику в 2017 году вошло емкое и конструктивное понятие – Астанинский процесс".

"Эксперты даже стали сравнивать Астану с Женевой. Станет ли Астана евразийской Женевой – покажет будущее. Одно бесспорно, глобальный мир еще раз убедился в миротворческом потенциале Астаны и Казахстана", — пишет Назарбаев.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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