Назарбаев пообещал и дальше предоставлять площадку для переговоров по Сирии

АСТАНА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о твердой позиции продолжить предоставлять площадку для проведения переговоров по Сирии в Астане.
"Сохраняя нейтральную позицию и находясь в хороших отношениях с участниками переговоров, Казахстан и дальше продолжит предоставлять площадку для международных встреч по Сирии. Такова моя открытая и твердая позиция", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.
Он отметил, что "в течение января – октября 2017 года в Астане состоялось семь сложных и интенсивных раундов переговоров, за которыми, без преувеличения, мир очень внимательно наблюдал".
По его словам, "в мировую политику в 2017 году вошло емкое и конструктивное понятие – Астанинский процесс".
"Эксперты даже стали сравнивать Астану с Женевой. Станет ли Астана евразийской Женевой – покажет будущее. Одно бесспорно, глобальный мир еще раз убедился в миротворческом потенциале Астаны и Казахстана", — пишет Назарбаев.
Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.
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