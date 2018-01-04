Двое военных погибли при обстреле боевиками аэродрома Хмеймим

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны.
В ведомстве заявили, что "мобильная диверсионная группа" террористов открыла минометный огонь по базе 31 декабря.
Сирийские силовики разыскивают причастных к атаке радикалов, а также усиливают режим охраны территории, прилегающей к аэродрому.
В Минобороны также назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов.
На базе Хмеймим находится авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии против террористов.
В декабре президент Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российское присутствие на Хмеймиме и в Тартусе решили сохранить.
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