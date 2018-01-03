"Ростсельмаш" планирует поставлять в Сирию все группы товаров компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Компания "Ростсельмаш" из Ростовской области планирует наладить поставки всех групп своих товаров в Сирию, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Росспецмаш" и совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин.
В 2018 году компания поставит в республику еще несколько партий подобных комбайнов.
"Начало поставок в Сирию открыли кормоуборочные комбайны и косилки. Мы планируем развивать поставки в эту страну по всем имеющимся товарным группам компании", — сказал Константин Бабкин.
Он уверен, что стабилизация обстановки в Сирии будет способствовать росту объемов торговли между компанией "Ростсельмаш" и республикой.
Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины компании "Ростсельмаш" востребованы более чем в 50 странах мира.
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