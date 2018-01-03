Источник: Сирийские военные освободили шесть поселений в провинции Хама

ДАМАСК, 3 янв — РИА Новости. Правительственные войска Сирии освободили шесть населенных пунктов от боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) в провинции Хама на западе центральной части Сирии, сообщил РИА Новости сирийских военный источник.

"Сирийская армия вернула деревни и города Эль-Хвейн Эль-Кабир, Эз-Зарзур, Расм Шам Эль-Хава, Эн-Ниха, Клиат Тубия, Эль-Мшарраф на северо-востоке провинции Хама", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, армия установила контроль над городами в ходе военных операций в направлении Идлиба. В ходе наступления сирийская армия ликвидировала снаряжение, оружие, бронетехнику и машины, оборудованные тяжелыми пулеметами.

Ранее сирийский военный источник сообщил РИА Новости, что правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов группировки "Джебхат ан-Нусры"* из восьми деревень и поселений на севере провинции Хама.