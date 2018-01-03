В Иране потребовали от США вывести войска из Сирии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американское военное присутствие в Сирии незаконно, поэтому США должны вывести свои войска с территории ближневосточного государства, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу "Аль-Маядин".
"Мы будем требовать этого (вывода американских войск — Прим.ред.) со всех международных трибун", — добавил иранский адмирал.
Он также напомнил, что Россия, Турция и Иран прикладывают усилия по урегулированию сирийского конфликта, поэтому стороны договорились о проведении в Сочи конгресса нацдиалога Сирии для определения будущего страны.
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