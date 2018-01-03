В Иране потребовали от США вывести войска из Сирии

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Американское военное присутствие в Сирии незаконно, поэтому США должны вывести свои войска с территории ближневосточного государства, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

Иранский адмирал отметил, что США, в отличие от Ирана и России, не согласовали отправку своих военных с Сирией. В целом он расценил американское военное присутствие на сирийской территории как "оккупацию". Шамхани подчеркнул, что Тегеран поддерживает Дамаск в стремлении добиться от Вашингтона вывода войск из Сирии.

"Мы будем требовать этого (вывода американских войск — Прим.ред.) со всех международных трибун", — добавил иранский адмирал.

Он также напомнил, что Россия, Турция и Иран прикладывают усилия по урегулированию сирийского конфликта, поэтому стороны договорились о проведении в Сочи конгресса нацдиалога Сирии для определения будущего страны.