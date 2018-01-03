В Сирии арестовали разыскиваемую США француженку-рекрутера ИГ*

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Француженка Эмили Кёниг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов по подозрению в вербовке боевиков для террористической группировки ИГ*, арестована курдскими ополченцами на севере Сирии, пишет газета Ouest-France со ссылкой на мать женщины.
По данным издания, 33-летняя Кёниг подпала под влияние радикального исламизма после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира. В 2012 году женщина отправилась в Сирию, оставив в Лорьяне двух детей.
Сообщается, что Кёниг, принявшая имя Умму Тавваб (Ummu Tawwab) завербовала в ряды ИГ* не менее 200 французов и призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих.
В лагере Кёниг содержится вместе с тремя детьми, которых она родила уже в Сирии. Мать задержанной намерена обратиться к главе МИД Франции и бывшему мэру Лорьяна Жан-Иву Ле Дриану с просьбой способствовать репатриации дочери, которая просит прощения у "своей семьи, своих друзей и своей страны".
* Запрещенная в России террористическая организация
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