В Сирии арестовали разыскиваемую США француженку-рекрутера ИГ*

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Француженка Эмили Кёниг, которую ООН и США включили в списки наиболее разыскиваемых террористов по подозрению в вербовке боевиков для террористической группировки ИГ*, арестована курдскими ополченцами на севере Сирии, пишет газета Ouest-France со ссылкой на мать женщины.

"Я говорила с дочерью в конце прошлой недели. Она содержится в курдском лагере для беженцев, ее допрашивают и пытают", — сообщила газете жительница Лорьяна (регион Бретань).

По данным издания, 33-летняя Кёниг подпала под влияние радикального исламизма после общения со своим первым супругом, выходцем из Алжира. В 2012 году женщина отправилась в Сирию, оставив в Лорьяне двух детей.

Сообщается, что Кёниг, принявшая имя Умму Тавваб (Ummu Tawwab) завербовала в ряды ИГ* не менее 200 французов и призывала к нападениям на правительственные институты Франции и французских военнослужащих.

В лагере Кёниг содержится вместе с тремя детьми, которых она родила уже в Сирии. Мать задержанной намерена обратиться к главе МИД Франции и бывшему мэру Лорьяна Жан-Иву Ле Дриану с просьбой способствовать репатриации дочери, которая просит прощения у "своей семьи, своих друзей и своей страны".

* Запрещенная в России террористическая организация