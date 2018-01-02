В Сирии вернулись в свои дома более 150 человек за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 янв — РИА Новости. Более 150 человек вернулись за сутки в свои дома в Сирии, сообщает вечером во вторник российский центр по примирению.

"Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. За сутки в свои дома вернулись 164 человека, из них в провинции Хомс – 11 и Дейр-эз-Зор – 153 человека. Центр по примирению принимает участие в мониторинге состояния инфраструктуры населённых пунктов для установления их готовности к возвращению беженцев", — говорится в сообщении.

В ходе совместной работы с комитетом национального примирения в провинции Риф-Дамаск были определены населенные пункты с наиболее сложной гуманитарной обстановкой для проведения гуманитарных акций и оказания помощи населению, в их число вошли Афран-шан-син, Джармана и Муаддамиет эш-Ших.

Кроме того, в рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного Россей, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года, проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий. В ходе мониторинга российско-иранско-турецкий совместный координационный цент в течение суток зафиксировал отдельные нарушения в Восточной Гуте, но в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщает центр по примирению.

"В течение трех суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Риджм-Хусейн в провинции Алеппо и Шения в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра", — говорится в сообщении.

В целях улучшения гуманитарной ситуации центр по примирению оказывает помощь жителям наиболее пострадавших районов Сирии, за трое суток в рамках оказания гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Алеппо, Сальхиях и Бусайр были выданы более семи тонн продовольствия. В провинции Дейр-эз-Зор жителям населенных пунктов Хатла, Маррат, Эль-Хусейния и Мазлум доставили питьевую воду.

Центр по примирению также организовал гуманитарные акции для сирийских детей. В рамках акции "Юнармия России – детям Сирии!" 300 пятьдесят школьников в Латакии получили подарки, собранные российским юнармейским движением – рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и шоколадными наборами. В городе Алепо подарочные наборы со сладостями получили более 300 детей, находящихся на лечении в медицинском центре "Талассэмии", а также дети-сироты и дети из малообеспеченных семей, сообщает центр по примирению.