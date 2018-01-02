БЕЙРУТ, 2 янв — РИА Новости. Правительственные войска САР установили государственные флаги на стратегических высотах "Тулюл аль-Хумур" в знак успешного завершения боевой операции против террористов в западной части юго-западного пригорода Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Правительственные войска закрепились на самой высокой точке и у подножья высот на границе провинции Кунейтра и Дамаск к востоку от поселения Хадер, на территории, которую по данным агентства, Израиль намеревался включить в буферную зону на Голанских высотах.

Операция против террористов в юго-западном пригороде Дамаска, граничащего с Голанскими высотами, продолжалась три месяца.

Правительственным войскам и союзным силам противостояли боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" и ряда группировок, которые в середине 2015 года создали "Единый военный союз".

После того как армия взяла отряды террористов в плотное кольцо, главари бандформирований были вынуждены пойти на поставленные силовиками условия и, сдав тяжелое вооружение, были вывезены в направлении Дераа.

Горная гряда "Тулюль аль-Хумур" расположена между горой "Джабаль аль-Шейх" (Хермон) и районами Джабат аль-Хашаб и Машати Хадер в провинции Кунейтра и находится на пути снабжения террористов между Голанскими высотами и юго-западным пригородом Дамаска.

*Запрещенная в России террористическая организация

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