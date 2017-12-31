Пушков назвал слова Трампа о достижениях США в Сирии "постправдой"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления американского президента Дональда Трампа о победах США в борьбе с террористами.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" — псевдореальность, нужная для политических целей", — написал Пушков в Twitter.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" — псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 декабря 2017 г.

Ранее Дональд Трамп в последнем в 2017 году обращении заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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