МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что освобождение Сирии и Ирака от террористической группировки "Исламское государство"* стало заслугой международной коалиции, — это попытка присвоить себе победу, заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Участие коалиции США в разгроме ИГ* в Сирии вообще сыграло минимальную роль. Мы знаем, что особенно в последнее время американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков. Они выводят из осажденных зон главарей ИГ*, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок", — сказал он.

По мнению депутата, теперь свои действия Штаты пытаются прикрыть словами о победе над террористами, хотя на самом деле на территории Сирии они потерпели поражение. Он отметил, что их основной задачей было уничтожение правительственного режима, а когда ситуация стала неуправляемой, они подключились к разгрому ИГ*, "которое сами же создавали".

Ранее представители Сирийских демократических сил (СДС) предоставили RT Ruptly запись отступления боевиков "Исламского государства"* из Ракки. По мнению экспертов, это видео является еще одним свидетельством того, что американские войска позволили террористам беспрепятственно уйти в безопасные районы, откуда они, возможно, будут продолжать войну против правительственных сил и их союзников.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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