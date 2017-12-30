Cирийские бойцы показали на видео, как США помогали боевикам покидать Ракку

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Представители Сирийских демократических сил (СДС) предоставили RT Ruptly запись отступления боевиков "Исламского государства"* из Ракки.

Как рассказали журналистам солдаты, из города уехали около трех тысяч человек. Боевики отправились в Дейр-эз-Зор, а куда они поехали дальше – бойцы СДС не знают.

"Я видел боевиков ИГ, они уехали на автобусах и грузовиках в Дейр-эз-Зор. Не знаю, куда они отправились после этого. Всего из Ракки бежали около трех тысяч человек, террористы ИГ* вместе с семьями, около тысячи из них были ранены", — заявил на видео боец СДС.

Второй солдат отметил, что работал в зернохранилище, когда увидел, "что боевики ИГ* уходят из города". "Их было много, но мы их не боялись", — добавил он.

По мнению экспертов, эта видеозапись является еще одним свидетельством того, что американские войска позволили террористам беспрепятственно отступить из Ракки.

"Боевикам дали уйти в безопасные районы, откуда они, возможно, будут продолжать войну против правительственных сил и их союзников", — заявил телеканалу преподаватель Ливанского университета Джамаль Ваким.

По его словам, "эти кадры опровергают заявления США о борьбе с террористами и подкрепляют обвинения в том, что США используют боевиков для решения своих геополитических задач на Ближнем Востоке".

* Запрещенная в России террористическая организация.

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