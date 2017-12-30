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Война в Сирии
Война в Сирии

Cирийские бойцы показали на видео, как США помогали боевикам покидать Ракку

16:5330.12.2017
(обновлено: 17:38 30.12.2017)
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© AFP 2017 / Bulent KilicПанорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017
© AFP 2017 / Bulent Kilic

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Представители Сирийских демократических сил (СДС) предоставили RT Ruptly запись отступления боевиков "Исламского государства"* из Ракки.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора

Как рассказали журналистам солдаты, из города уехали около трех тысяч человек. Боевики отправились в Дейр-эз-Зор, а куда они поехали дальше – бойцы СДС не знают.

"Я видел боевиков ИГ, они уехали на автобусах и грузовиках в Дейр-эз-Зор. Не знаю, куда они отправились после этого. Всего из Ракки бежали около трех тысяч человек, террористы ИГ* вместе с семьями, около тысячи из них были ранены", — заявил на видео боец СДС.

Второй солдат отметил, что работал в зернохранилище, когда увидел, "что боевики ИГ* уходят из города". "Их было много, но мы их не боялись", — добавил он.

По мнению экспертов, эта видеозапись является еще одним свидетельством того, что американские войска позволили террористам беспрепятственно отступить из Ракки.

"Боевикам дали уйти в безопасные районы, откуда они, возможно, будут продолжать войну против правительственных сил и их союзников", — заявил телеканалу преподаватель Ливанского университета Джамаль Ваким.

По его словам, "эти кадры опровергают заявления США о борьбе с террористами и подкрепляют обвинения в том, что США используют боевиков для решения своих геополитических задач на Ближнем Востоке".

* Запрещенная в России террористическая организация.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
14 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Дубинин
Уже слепому ясно, что террористы - подразделение СШП!
17:36
30.12.2017
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pa-lo1Gibson Jonsbit
Gibson Jonsbit, Причем американцы? Да при том, что боевики уходили через зоны контролируемые США. Неужели вы думаете, что они отступали через ряды армии Асада? Значит тогда это американцы их вынудили бежать к асадовцам))) Как вы благоговеете перед янки уже видно по тому как вы наплевав на орфографию написали их нацию аж с большой буквы.
18:11
30.12.2017
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