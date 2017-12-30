Косачев объяснил, зачем США ведут информационную войну против Асада

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Призывы США к России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили атаки на свой народ — элемент информационной войны американцев, который не будет иметь серьёзных последствий, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В пятницу госдеп призвал Россию "выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим (президента Сирии Башара) Асада прекратил эти варварские атаки" против собственного народа.

"Призывы госдепартамента США к России повлиять на власти Сирии, чтобы те, мол, не проводили варварские атаки против собственного народа, преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии, отсюда и весь пафос про атаки против народа", — сказал сенатор.

Кроме того, это попытка "отвести тем самым серьёзные обвинения в поддержке США боевиков ИГИЛ*, прозвучавшие из нашего Генштаба", отметил Косачев. "Вашингтону нужно доказать, что это его коалиция воюет с теми, с кем надо, а вот Дамаск (и поддерживающая его Россия) — против народа", — добавил он.

Это новый эпизод информационной войны в исполнении госдепа, который "не будет иметь каких-то серьёзных последствий", заключил законодатель.

*Запрещенная в России террористическая организация

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