Косачев объяснил, зачем США ведут информационную войну против Асада

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Призывы США к России повлиять на сирийские власти, чтобы те прекратили атаки на свой народ — элемент информационной войны американцев, который не будет иметь серьёзных последствий, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В пятницу госдеп призвал Россию "выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим (президента Сирии Башара) Асада прекратил эти варварские атаки" против собственного народа.
"Призывы госдепартамента США к России повлиять на власти Сирии, чтобы те, мол, не проводили варварские атаки против собственного народа, преследуют вполне конкретные цели — дискредитировать позиции Башара Асада в грядущем мирном урегулировании в Сирии, отсюда и весь пафос про атаки против народа", — сказал сенатор.
Это новый эпизод информационной войны в исполнении госдепа, который "не будет иметь каких-то серьёзных последствий", заключил законодатель.
*Запрещенная в России террористическая организация
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