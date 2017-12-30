США заявили о стремлении сохранить целостность Сирии

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США не намерены расчленять Сирию на несколько государств, заявил в пятницу министр обороны Джеймс Мэттис.

В беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Пентагон, министр отметил намерение США активизировать действия в освобожденных от боевиков районах Сирии, которые не подконтрольны сирийскому правительству. "У нас есть демаркационная линия, и так обстоят дела сейчас", — сказал он.

В данной связи Мэттиса спросили, означает ли это наличие планов по расчленению Сирии. "Нет", — ответил министр. По его словам, "ничего не изменилось, мы по-прежнему преследуем террористическую группировку "Исламское государство"*.

Ранее Мэттис заявил, что США увеличат число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии. По словам главы Пентагона, "продвижение вперед в Сирии" предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.

Кроме того, как в Ираке, так и в Сирии американские войска будут переходить от наступательного подхода по захвату территории, которую удерживали террористы, к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода, добавил министр обороны США

*Террористическая организация, запрещенная в России.