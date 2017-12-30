Пентагон признал, что часть боевиков скрывается в долине Евфрата в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу признал, что ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии.

"Некоторые (боевики) сбежали. Так бывает во время войны. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей", — сказал глава Пентагона.

Как отметил Мэттис, "сторонники халифата вынуждены бежать". "Мы уничтожаем их. Их столицей была Ракка, свои атаки они проводили через Манбидж. Этого больше нет. Табка, бывшая в оборонительном периметре Ракки, пала. Ракка была окружена и взята", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.