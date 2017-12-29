США планируют наращивать число дипломатов в подконтрольных им районах Сирии

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. США будут увеличивать число своих дипломатов в подконтрольных им районах Сирии в рамках усилий по стабилизации мирной жизни, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По словам министра, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства, "продвижение вперед в Сирии" предполагает обеспечение дипломатов тем, что им нужно для разрешения этой гражданской войны.

Кроме того, как в Ираке, так и в Сирии американские войска будут переходить от наступательного подхода по захвату территории, которую удерживали террористы, к усилиям по стабилизации, направленным на поддержку дипломатического подхода.

"Это будет включать расчистку районов от самодельных взрывных устройств, оказание помощи гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также оказание помощи в восстановлении школ и работе с полицией", — говорится в сообщении.

Также инструкторы США продолжат готовить "местные силы безопасности", которые в конечном счете и будут контролировать освобожденные от террористов районы.

"Мы должны довести это до такой степени, чтобы этим (обеспечением безопасности – ред.) могли заниматься местные власти и полиция. Но сейчас это все еще операции военной разведки (США против террористов – ред.), в то время, как (местная) полиция пытается проводить локальные операции. В конце концов, (там) будет верховенство закона и местные силы безопасности", — сказал Мэттис.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ – ред.), причем действует без разрешения властей страны.

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