В Сирию доставили более 25 тонн гуманитарного груза из Ингушетии

НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Представители Ингушетии доставили в Сирию партию гуманитарного груза общим весом более 25 тонн, сообщает постоянное представительство региона при президенте России.

"Более 25 тонн гуманитарной помощи для жителей Сирии доставили на большегрузных автомобилях. Делегация Ингушетии привезла лекарственные препараты, школьные и постельные принадлежности, а также новогодние подарки", — говорится в сообщении.

Сопровождавшие груз представители республики также встретились с солдатами и офицерами батальона военной полиции из Ингушетии, которые выполняют в Сирии миротворческую миссию.

"Мы отправили гуманитарный груз, потому что хорошо себе представляем, через какие испытания пришлось пройти сирийскому народу, сколько трудностей и испытаний выпало на его долю. Самое главное, чтобы жители Сирии почувствовали руку помощи, чтобы они знали, что не брошены в беде", — отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

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