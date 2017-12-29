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Война в Сирии
Война в Сирии

Американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков из Дейр-эз-Зора‍

18:3129.12.2017
(обновлено: 18:37 29.12.2017)
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© AP Photo / Manu BraboБоевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия. Архивное фотоБоевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия. Архивное фото
© AP Photo / Manu Brabo

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на собственные источники.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора
По данным СМИ, в ночь на 28 декабря несколько машин поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которые поддерживает Вашингтон.

Не первый случай

Это уже не первый случай, когда США обвиняют в эвакуации террористов до начала боевых действий. В ноябре жители Меядина сообщили РИА Новости, что американские вертолеты вывезли иностранных командиров "Исламского государства"* за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Американская военная авиация сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба, недалеко от Меядина, рядом с фермой Хайдар. Затем нанесла авиаудар, мы попытались спрятаться после этого и увидели несколько американских вертолетов. На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в садах Хайдар. Вертолеты вывезли их за пределы Меядина", — рассказал агентству местный пастух Мухаммад Авад аль-Хусейн.

Он добавил, что также видел вертолеты в селении Умм аль-Айн.

Эвакуация из Дейр-эз-Зора

В августе об эвакуации американцами террористов РИА Новости рассказал военно-дипломатический источник. По словам собеседника агентства,  ВВС США эвакуировали свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство"*.

Он отметил, что Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях".

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
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"В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* европейского происхождения с членами семей", — рассказал он.

Источник также рассказал, что после бегства командира боеспособность других террористов падает, они "в большинстве случаев прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке". Все это, в конечном счете, способствует успеху операции.

Собеседник агентства сообщил, что захваченные в плен террористы на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами полевых командиров, как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.

В коалиции эту информацию назвали "ложной".

Подготовка боевиков

О поддержке террористов в Сирии со стороны США говорили также в Генштабе. Так, в среду начальник ведомства Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Он также  напомнил, что недавно телеканал Би-би-си сообщил об эвакуации боевиков из Ракки. Так, курды вывезли 400 человек под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ*", — отметил Герасимов.

По его словам, после переподготовки группировки террористов берут другие названия, но продолжают работать на дестабилизацию в регионе.

"Старший брат"

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности  Франца Клинцевича, информация об эвакуации боевиков ИГ* американскими вертолетами подтверждает тесное сотрудничество террористов и антиигиловской коалиции.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их "старший брат", или просто закрывают на это глаза", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения. "Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США", — добавил Клинцевич.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
17 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
gamchikottt
Если это пиндосские вертушки, тем более с чертями на борту, почему их просто не сбили? Аааааа, санкций наверно побоялись...
18:56
29.12.2017
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Николай Кfh
Надо было сбить их!
18:46
29.12.2017
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