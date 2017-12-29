Американские вертолеты эвакуировали главарей боевиков из Дейр-эз-Зора‍

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которые поддерживает Вашингтон.
Не первый случай
Это уже не первый случай, когда США обвиняют в эвакуации террористов до начала боевых действий. В ноябре жители Меядина сообщили РИА Новости, что американские вертолеты вывезли иностранных командиров "Исламского государства"* за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города.
Он добавил, что также видел вертолеты в селении Умм аль-Айн.
Эвакуация из Дейр-эз-Зора
В августе об эвакуации американцами террористов РИА Новости рассказал военно-дипломатический источник. По словам собеседника агентства, ВВС США эвакуировали свыше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков группировки "Исламское государство"*.
Он отметил, что Вашингтон планирует использовать опыт вывезенных боевиков "на других направлениях".
Источник также рассказал, что после бегства командира боеспособность других террористов падает, они "в большинстве случаев прекращают организованные действия и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке". Все это, в конечном счете, способствует успеху операции.
Собеседник агентства сообщил, что захваченные в плен террористы на допросах рассказали о многочисленных фактах поддержки американскими спецслужбами полевых командиров, как во время прежней администрации, так и после избрания Дональда Трампа.
В коалиции эту информацию назвали "ложной".
Подготовка боевиков
О поддержке террористов в Сирии со стороны США говорили также в Генштабе. Так, в среду начальник ведомства Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф.
"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ*", — отметил Герасимов.
По его словам, после переподготовки группировки террористов берут другие названия, но продолжают работать на дестабилизацию в регионе.
"Старший брат"
По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, информация об эвакуации боевиков ИГ* американскими вертолетами подтверждает тесное сотрудничество террористов и антиигиловской коалиции.
По его словам, американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения. "Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США", — добавил Клинцевич.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>