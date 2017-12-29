Клинцевич прокомментировал эвакуацию боевиков ИГ* из Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что информация об эвакуации лидеров ИГ* вертолетами США является подтверждением тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источники сообщило, что американские вертолеты вывезли лидеров террористической организации "Исламское государство"* из провинции Дейр-эз-Зор в неизвестные районы провинции Хасаке на северо-востоке Сирии.

"Еще одно подтверждение тесного сотрудничества боевиков ИГ* и международной коалиции, возглавляемой США. Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их "старший брат", или просто закрывают на это глаза", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения. "Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США", — добавил Клинцевич.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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