Путин ратифицировал соглашение о расширении базы в Тартусе

Военнослужащие во время российско-сирийских учений в Тартусе. Архивное фото

Военнослужащие во время российско-сирийских учений в Тартусе. Архивное фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин ратифицировал соглашение о расширении базы Военно-морского флота в сирийском Тартусе. Соответствующий закон опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно договору, Сирия передает России в безвозмездное пользование участки земли в районе порта, а также объекты недвижимости. В Минобороны отмечали, что соглашение позволяет увеличить территорию пункта материально-технического обеспечения ВМФ до 24 гектаров. При этом Россия может пользоваться инфраструктурой порта: стационарными причалами и складскими объектами.

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год.

Документ определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться одиннадцать кораблей, включая атомные. В нем также идет речь об охране базы, использовании средств связи и радиоэлектронной борьбы, применении оружия.

В договоре отмечается, что он носит оборонительный характер и не направлен против других стран.

Соглашение, подписанное 18 января 2017 года, действует 49 лет. Предполагается возможность его автоматического продления на 25-летние периоды.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, расширение базы выгодно и Москве, и Дамаску. Россия, указал сенатор, сможет обеспечивать "безопасность в регионе, стратегическое сдерживание", а это отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока.

Одиннадцатого декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать. Путин назвал их "важными факторами защиты наших национальных интересов".

Соглашение о пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе подписали в 1971 году. Базу создавали в первую очередь для ремонта и снабжения кораблей Средиземноморской эскадры (она прекратила свое существование в 1991 году).

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>