СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора на вертолетах коалиции

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство SANA.

По данным его источников, в ночь на 28 декабря несколько машин поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Утверждается, что это не первый случай, когда на американских вертолетах эвакуируют лидеров группировки.

В ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ*.

Кроме того, по словам военно-дипломатического источника, в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии свыше двадцати полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ*, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции назвали данную информацию ложной.

Российское Минобороны обвиняло Вашингтон в имитации борьбы с терроризмом. Американцы отказались наносить удары по уходящим из города Аль-Букемаль террористам, поскольку боевики "добровольно сдаются им в плен" и подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

В коалиции, которую возглавляют США, ответили, что Вашингтон не оказывает помощь "Исламскому государству"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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