МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство SANA.
Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Утверждается, что это не первый случай, когда на американских вертолетах эвакуируют лидеров группировки.
В ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ*.
Кроме того, по словам военно-дипломатического источника, в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии свыше двадцати полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ*, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции назвали данную информацию ложной.
В коалиции, которую возглавляют США, ответили, что Вашингтон не оказывает помощь "Исламскому государству"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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