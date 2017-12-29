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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт предположил, откуда поставлялись ракеты, пущенные по Хмеймиму

10:2829.12.2017
(обновлено: 10:35 29.12.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фотоАвиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ракеты, сбитые боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" на подступах к российской авиационной базе Хмеймим, могли быть куплены Саудовской Аравией в Болгарии либо на Украине и поставлены террористам, прошедшим подготовку на базах США в Сирии, рассказал РИА Новости в пятницу военный эксперт информационно-аналитического журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Боевики, как сообщило 27 декабря издание "Аль-Масдар", выпустили несколько ракет в сторону российской авиабазы из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Российский ЗРПК "Панцирь-С1" сбил две из них пушечным и ракетным огнем. Еще одна ракета взорвалась в районе города Джабла в провинции Латакия, не долетев до базы. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает обстрел террористами в Сирии российской базы Хмеймим провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога в этой стране.

Первый зампред комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что к нападению террористов на авиабазу Хмеймим могут быть причастны США. По его словам, атака боевиков стала еще одним подтверждением информации, озвученной Генштабом, что "террористы "Исламского государства"* проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии".

"Террористы могут использовать, к примеру, снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Им для этого нужна только направляющая — труба. Ракеты могут быть из Болгарии или с Украины. Через Болгарию в Саудовскую Аравию шли потоки вооружения, и градовские снаряды были в номенклатуре", — сказал Леонков.

Он подчеркнул, что "эти снаряды не тульского, а болгарского производства". "У Болгарии с Саудовской Аравией контракт на поставку вооружения был на сумму порядка двух миллиардов долларов. Там была номенклатура от автоматов до танков, включая снаряды РСЗО "Град", — пояснил эксперт.

По его словам, что касается американцев, "то они очень хитрые ребята": у них есть "типа союзники", которых США используют для поддержки нужных им сил в регионе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По мнению Леонова, на Украине происходит то же самое: американцы напрямую вроде бы ничего не поставляют, за исключением снайперских винтовок и противотанковых комплексов. "Остальное — скинулись Литва, Болгария, Канада, через Грузию им что-то придет, Эстония что-то подарит", — считает Леонков.

"Украина одно время распродавала свои запасы. Кстати на Украине работают над тем, чтобы эти неуправляемые снаряды сделать управляемыми и, видимо, продать", — уточнил он.

Леонков полагает, что "провокации, подобные обстрелу Хмеймима, будут продолжаться, пока на территории Сирии остаются военные базы США, где проходят в специальных лагерях диверсионную подготовку террористы".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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