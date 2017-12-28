Боевики вывели из строя крупную ТЭЦ в Сирии

БЕЙРУТ, 28 дек — РИА Новости. Боевики подвергли ракетному обстрелу теплоэлектростанцию "Зара" в провинции Хама, сообщается в четверг в заявлении министерства энергетики Сирии.

"Вооруженные группировки атаковали ракетами электростанцию "Зара" в провинции Хама, в результате чего ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб",- цитирует заявление сирийское национальное агентство САНА.

Из-за повреждения ТЭЦ, согласно заявлению, время отключения электричества увеличится в городах на побережье, на севере и в центральной части страны.

Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений, чтобы запустить станцию в ближайшее время.

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