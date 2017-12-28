Из сирийской провинции Алеппо вывели 127 боевиков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Почти 130 боевиков выведены из провинции Алеппо в Сирии, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"В провинции Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован вывод 127 боевиков из населенного пункта Тайха. В настоящее время сирийскими властями проводятся мероприятия по урегулированию их статуса", — сказал Евтушенко.

Он отметил, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. "В течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Мадинет-Эль-Газаль провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий", — сказал Евтушенко.

Также он подчеркнул, что за сутки гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Аттра-Аттира провинции Алеппо и Букейм провинции Риф Дамаск. Населению выдано более четырех тонн продовольствия, 124 сирийцам оказана медицинская помощь, сказал Евтушенко. Также оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункту Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор.