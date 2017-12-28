Клинцевич: атака боевиков на Хмеймим была бы невозможна без участия США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что к нападению террористов на базу Хмеймим могут быть причастны США.

"В данном случае все равно, идет ли речь о их непосредственном участии или о, так сказать, благожелательном нейтралитете", — написал Клинцевич в Facebook.

По его словам, доподлинно известно, что на подконтрольной Дамаску территории экстремистских ячеек нет. Он указал на то, что проамериканская коалиция в свою очередь также заявила о "полной победе" над террористами. Если это так, то боевиков "как сколько-нибудь реальной силы" в Сирии быть не должно, отметил сенатор.

"Просто США, как это, увы, водится за ними, говорят неправду. Я не утверждаю, что атака российской базы Хмеймим осуществлялась непосредственно боевиками с американских военных баз в Сирии. Это было бы, говоря современным языком, чересчур стремно. В то же время очень даже вероятно, что речь идет о боевиках, подготовленных и вооруженных американской стороной", — заявил сенатор.

По его словам, атака боевиков стала еще одним подтверждением информации, озвученной Генштабом, что "террористы "Исламского государства"* проходят боевую подготовку на американских военных базах в Сирии".

Накануне экстремисты выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Атаку отразила система ПВО "Панцирь". В МИД обстрел назвали провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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