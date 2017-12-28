Богданов обсудил с послом Сирии подготовку к конгрессу нацдиалога в Сочи

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку к конгрессу национального диалога САР, который намечен на 29-30 января в Сочи, говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов политического урегулирования сирийского кризиса. Особое внимание было уделено итогам прошедшей 21-22 декабря в Астане восьмой международной встречи по Сирии и ходу подготовки к проведению конгресса сирийского национального диалога, намеченного на 29-30 января 2018 года в Сочи", — сообщает ведомство.

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