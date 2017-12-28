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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД назвал провокацией обстрел базы Хмеймим в Сирии

17:0428.12.2017
(обновлено: 17:43 28.12.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва считает обстрел боевиками в Сирии российского пункта базирования "Хмеймим" провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ПВО российской базы Хмеймим в Сирии сбила ракеты боевиков‍
Дипломат рассказала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь".

"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", — заявила Захарова на брифинге.

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"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе "Хмеймим" еще одно звено в цепи непрекращающихся и очень, может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов-радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — сказала Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Путин на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.Владимир Путин и Сергей Суровикин на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.Владимир Путин фотографируется с российскими военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНесмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад (справа) во время общения с военнослужащими авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
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Война в Сирии
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
andrejnesterov17
Чего тупим???? А, вместо выражения или параллельно озабоченностей и озабоченностям вдарить массировано с кораблей, подводных лодок, из Каспия, с воздуха "стратегами" по всем базам США в Сирии и потом, когда там будет выжжено всё сказать "Упс" мы, как-то неправильно Вас поняли или типа "ошибка перевода" с американского языка на русский" или наоборот!!!! И "обязательно" расследуем этот инцидент, а заодно с кем не надо разберёмся и кого попало накажем!!!!!!!
17:43
28.12.2017
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i-flankerYury Yury
Yury Yury, на Glav.Su пишут что третья разорвалась не долетев до зоны поражения панцирями.
17:58
28.12.2017
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