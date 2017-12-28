МИД назвал провокацией обстрел базы Хмеймим в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва считает обстрел боевиками в Сирии российского пункта базирования "Хмеймим" провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь".

"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", — заявила Захарова на брифинге.

"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе "Хмеймим" еще одно звено в цепи непрекращающихся и очень, может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов-радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — сказала Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.