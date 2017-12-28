МИД назвал провокацией обстрел базы Хмеймим в Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва считает обстрел боевиками в Сирии российского пункта базирования "Хмеймим" провокацией, направленной на срыв конгресса национального диалога Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь".
"В Москве с озабоченностью восприняли провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО. Беспокоит то, что у террористов появляются новые вооружения", — заявила Захарова на брифинге.
"Мы усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе "Хмеймим" еще одно звено в цепи непрекращающихся и очень, может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов-радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути созыва и проведения 29-30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — сказала Захарова.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
Чего тупим???? А, вместо выражения или параллельно озабоченностей и озабоченностям вдарить массировано с кораблей, подводных лодок, из Каспия, с воздуха "стратегами" по всем базам США в Сирии и потом, когда там будет выжжено всё сказать "Упс" мы, как-то неправильно Вас поняли или типа "ошибка перевода" с американского языка на русский" или наоборот!!!! И "обязательно" расследуем этот инцидент, а заодно с кем не надо разберёмся и кого попало накажем!!!!!!!
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