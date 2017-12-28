Богданов обсудил с послом Ирана конгресс нацдиалога Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов принял в четверг посла Ирана Мехди Санаи по его просьбе, сообщает сайт МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и Йемене", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дипломаты основное внимание уделили вопросам плотного взаимодействия России и Ирана в контексте итогов восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане и в рамках подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января.

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