Плотного сотрудничества с США по Сирии никогда не было, заявил Песков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Особо плотного сотрудничества РФ и США по Сирии никогда не было, но каналы взаимодействия существуют, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу", — сказал Песков.

"Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству в Сирийском урегулировании. Пока этого сотрудничества нет", — ответил Песков на уточняющий вопрос, какие проблемы в совместной работе РФ и США необходимо преодолеть.

На просьбу прокомментировать высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости сотрудничества США и России по общим вопросам, Песков адресовал этот вопрос в МИД РФ.

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