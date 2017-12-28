"Панцирь-С1" неоднократно сбивал ракеты террористов в Сирии, заявил эксперт

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" только в 2017 году отразил десяток ракетных атак международных террористов и доказал свою высокую эффективность в ближней зоне противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим, заявил РИА Новости в четверг эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Как сообщило в среду межарабское издание "Аль-Масдар", боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиационной базе Хмеймим в Латакии из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. Одна ракета взорвалась в районе города Джабла, не долетев до авиабазы.

"Это не первый случай. В 2017 году подобные случаи происходили неоднократно, их было порядка десятка, когда "Панцирь" отражал атаки таких неуправляемых ракетных средств", — сказал Коровин.

По его словам, у террористов в Сирии имеются "всевозможные самодельные ракетные средства, а также есть то, что поставляли в прежние времена — их можно назвать аналогом ракет реактивной системы залпового огня "Град".

Он уточнил, что эти ракеты используются не в залпе — "их пускают по одной либо летят несколько ракет".

"Панцирь-С1" и предназначен для того, чтобы уничтожать подобные воздушные цели. Это для него — штатная ситуация. Комплекс, как и ЗРС С-400, находится на защите российской авиабазы в Сирии и успешно сбивает такие атакующие нештатные ракетные средства", — отметил военный эксперт.

Он добавил, что "любая система ПВО, в том числе в Хмеймиме, строится на том, чтобы быть эшелонированной, способной выбивать средства воздушного нападения противника друг за другом".

Противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим обеспечивает зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дальнюю зону ПВО пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе обеспечивает ЗРС С-300.

ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы"). "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также осуществлять прикрытие обороняемых объектов от наземных и надводных угроз.

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