Путин рассказал, сколько российских военных участвовали в операции в Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии за два года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники",- сказал Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в операции.

Как подчеркнул президент, каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно.

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