Путин вручает в Кремле госнаграды военнослужащим, которые служили в Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает государственные награды военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.
Кроме того, Орденом Святого Георгия IV степени награждаются подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин.
Ордена Мужества удостоены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.
На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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