Путин вручает в Кремле госнаграды военнослужащим, которые служили в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручает государственные награды военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Звания Героя Российской Федерации удостоен главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, генерал-майор Геннадий Жидко, генерал-майор Александр Матовников, генерал-майор Рустам Мурадов, ефрейтор Денис Портнягин.

Кроме того, Орденом Святого Георгия IV степени награждаются подполковник Денис Клетенкин и генерал-лейтенант Александр Лапин.

Ордена Мужества удостоены полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.

Капитан Александр Захаров награждается медалью "За отвагу", а сержант Антон Кирюшин Медалью Жукова. Кроме того старший сержант Татьяна Ковалева награждена Медалью Суворова.

На торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России.