Тиллерсон: переговоры в Женеве приведут к "свободной от Асада" Сирии

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Женевские переговоры могут привести к созданию "свободной от Башара Асада и его семьи" Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, самый очевидный пример пересекающихся интересов Вашингтона и Москвы — это Сирия. Тиллерсон заявил, что США ожидают, что РФ будет следовать женевскому процессу под эгидой ООН.

"Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи", — заявил госсекретарь США.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.