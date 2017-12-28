С-300 в Сирии неоднократно брал на сопровождение американские самолеты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Размещенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 неоднократно брала на сопровождение самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США, заявил в интервью газете "Известия" командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.
"Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения "Тартус" в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво", — сказал он.
По словам Леонова, экипажи американских самолетов "довольно нервно" реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на расстоянии 200–300 километров.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что что комплексы С-300 и С-400 совместно с авиацией обеспечили полное превосходство ВКС в небе Сирии. Он также отметил, что "не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме".
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