С-300 в Сирии неоднократно брал на сопровождение американские самолеты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Размещенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 неоднократно брала на сопровождение самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США, заявил в интервью газете "Известия" командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения "Тартус" в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво", — сказал он.

По словам Леонова, экипажи американских самолетов "довольно нервно" реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на расстоянии 200–300 километров.

"Личный состав и техника дивизиона достойно выполнили поставленные задачи и в июне этого года были возвращены в пункт постоянной дислокации", — добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что что комплексы С-300 и С-400 совместно с авиацией обеспечили полное превосходство ВКС в небе Сирии. Он также отметил, что "не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме".