Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама

БЕЙРУТ, 27 дек — РИА Новости. Правительственные войска Сирии ликвидировали группу боевиков, атаковавшую позиции армии в провинции Хама, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Правительственные войска ликвидировала группу террористов пытавшихся атаковать одну из позиций армии со стороны Аль-Бана на севере провинции Хама", — сказал собеседник агентства.

По данным сирийских военных, среди убитых — главарь отряда террористов, известный как Дибу Абдельрахман Осман Аль-Анбари.

Ранее стало известно, что сирийская армия выбила террористов из поселений Им Хартейн и Тель-Тавиля на северо-востоке провинции Хама.