В Сирии почти 200 человек вернулись в свои дома за сутки

ХМЕЙМИМ (Сирия), 27 дек — РИА Новости. Почти 200 человек за прошедшие сутки вернулись в свои дома в Сирии, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).сообщении.
Также для улучшения гуманитарной ситуации ЦПВС совместно с руководством провинций Сирии продолжил работу по оказанию помощи населению в особо нуждающихся районах. Так, жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор оказана помощь по доставке питьевой воды.
Отмечается, что проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. Открыли детскую площадку в парке Сахур и "Мир в Новом году", вручили новогодние подарки детям в школе "Ашарк", а также 16 сирийцам оказана медицинская помощь, отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что офицеры ЦПВС проводят переговоры с вооруженной оппозицией о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
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