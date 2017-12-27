Коалиция США обещает не проводить операции в районах, подконтрольных Асаду

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с запрещенной в РФ и других странах террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) не намерена проводить операции в районах Сирии, подконтрольных властям страны, заявил заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни.

"Мы продолжим предотвращать конфликты с русскими, но у нас нет никакого намерения работать в районах, которые сейчас удерживаются режимом (властями Сирии — ред.)", — заявил Гидни на пресс-конференции по видеосвязи из Багдада.

При этом генерал призвал власти Сирии проводить операции против ИГ* в подконтрольных им районах страны.

"Мы продолжим действовать в районах, освобожденных (от ИГ*) нашими партнерами в Сирии. Мы призываем сирийский режим заниматься ИГ* в районах, которые находятся под их контролем", — сказал Гидни.

Военные РФ и коалиции США установили специальные каналы связи для предотвращения конфликтов в Сирии в 2015 году. США и их союзники проводят в Сирии операцию против ИГ* без разрешения властей страны.