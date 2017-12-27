Около 100 человек сдались властям в провинции Алеппо, сообщил источник

БЕЙРУТ, 27 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы сирийской армии и сотрудники спецслужб приняли около 100 человек, включая боевиков и граждан, работавших с незаконными бандформированиями. Граждане сдались властям в рамках программы народного примирения, сообщил РИА Новости источник в ополчении Алеппо.

"Сто человек, среди которых как боевики, так и граждане, поддержавшие их, и жившие с ними, перешли через КПП "Тайгха" в районе Манбиджа на территорию, контролируемую правительственными войсками. Сейчас ими занимаются сотрудники спецслужб с целью урегулирования их статуса (согласно программе народного примирения)", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, десять граждан прибыли из Дейр-эз-Зора, а 90, включая бывшего сирийского офицера в отставке, — выходцы из поселений в окрестностях Манбиджа.

Президент Сирии Башар Асад в 2015 году издал указ, согласно которому, боевики — граждане Сирии, которые сложат оружие, могут получить амнистию и вернуться к мирной жизни. Местные власти через посредников ведут переговоры с главарями бандформирований в рамках программы народного примирения, призывая их прекратить вооруженное противостояние.

В 2017 году, благодаря программе народного примирения, после успешных переговоров оружие сложили боевики в ряде населенных пунктах в пригороде Дамаска, включая поселения Сергая, Мадая и Забадани, в самой сирийской столице оружие сложили боевики в районах Барзе и Кабун. Переговоры продолжаются и в провинциях Хама, Хомс, Дераа, Алеппо и Сувейда.

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