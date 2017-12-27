Кадыров рассказал о желании "влиятельного командира" из Сирии сдаться

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Один из "влиятельных командиров", находившийся на территории Сирии, несколько недель назад выразил желание сдаться, заявил РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.
На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции в Сирии уничтожили 60,3 тысячи террористов, из них 2,8 тысячи — выходцы из России.
В октябре МИД отмечал, что в Россию из Сирии вернулись "сотни человек", в том числе женщины и дети. Всех их тщательно проверяют, чтобы определить степень ответственности за преступления террористов.
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