Кадыров рассказал о желании "влиятельного командира" из Сирии сдаться

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Один из "влиятельных командиров", находившийся на территории Сирии, несколько недель назад выразил желание сдаться, заявил РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться. Спросили у него: "Где твоя шайка?". Говорит, уничтожены. Цифры, числа, где, что — невозможно считать. Операция первая закончена, большинство там уничтожено. Кто разбежался, кто куда, некоторые в Афганистан", — сказал он.

По словам Кадырова, в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.

На прошлой неделе глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что во время операции в Сирии уничтожили 60,3 тысячи террористов, из них 2,8 тысячи — выходцы из России.

В октябре МИД отмечал, что в Россию из Сирии вернулись "сотни человек", в том числе женщины и дети. Всех их тщательно проверяют, чтобы определить степень ответственности за преступления террористов.

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