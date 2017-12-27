Турция не видит будущего Сирии с Асадом, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Анкара по-прежнему выступает за уход с политической сцены президента Сирии Башара Асада, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"С Асадом в Сирии идти дальше невозможно ни в коем случае. Он виновен в гибели около миллиона сирийских граждан. Разве народ Сирии захочет после этого видеть его во главе страны? Он разжег государственный терроризм", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Тунис. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, Турция, Россия и силы возглавляемой США коалиции пытаются обеспечить в Сирии мир и спокойствие, напомнив о переговорах по мирному урегулированию в Женеве и Астане. "С Асадом мира в Сирии не будет", — добавил президент Турции.

Ранее Эрдоган не исключал в будущем контактов с сирийскими властями по вопросу противодействия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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