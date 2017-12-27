Усадить всех в одну лодку: что в России ждут от конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Через месяц в Сочи стартует одно из самых ожидаемых и масштабных событий будущего года в урегулировании затяжного сирийского кризиса — конгресс национального диалога, который соберет на одной площадке около полутора тысяч представителей сирийского общества для того, чтобы они определили будущее своей страны.

С идеей провести по-настоящему инклюзивный диалог всех сирийских сторон в начале ноября выступил президент РФ Владимир Путин. Изначально предполагалось, что конгресс пройдет в том же месяце, однако он был отложен из-за необходимости тщательно подготовить подобный саммит. По итогам "Астаны-8" страны-гаранты (Россия, Турция и Иран) анонсировали даты проведения конгресса — 29-30 января в Сочи. За несколько дней до масштабного мероприятия там пройдет специальная подготовительная встреча.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи состоится после очередной межсирийской встречи в Женеве, которая, по данным РИА Новости, намечена на 21 января.

Кто будет участвовать

Если борьба с терроризмом в Сирии близится к своему завершению, то политический процесс после более чем шести лет конфликта пока не удается сдвинуть с мертвой точки. Женевские переговоры делегаций правительства и оппозиции, которые прошли в декабре под эгидой ООН, закончились, как признался спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, очередной "золотой упущенной возможностью". Оппозиция и правительство вновь обменялись упреками, реального продвижения по обсуждаемым в Женеве "четырем корзинам" не произошло — вопросы выборов, конституции, борьбы с терроризмом и управления остались без ответа.

В Москве подчеркивают, что конгресс национального диалога ни в коем случае не ставит своей целью заменить женевскую площадку, а, наоборот, должен дать импульс политическому процессу и возможность для сирийцев сесть и договориться о будущем своей страны. Принципиальное отличие встречи в Сочи заключается как раз в составе участников: предполагается, что на Черноморское побережье пригласят порядка 1700 человек, которые будут представлять все основные этнические и конфессиональные группы Сирии.

"Существуют множество национальностей, народностей, этнических групп, очень много различных арабских племен и не только, те же курды… Наше предложение как раз и было, чтобы пригласить по определенному количеству представителей от суннитов, алавитов, христиан, курдов, арабских племен, шейхов, которые пользуются авторитетом на местах и которые могут сказать свое веское слово, выразить свое мнение по тому, в каком направлении стране продвигаться дальше", — заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, в сформированных российской стороной списках приглашенных порядка полутора тысяч человек. Документ был передан на рассмотрение Турции и Ирану, как странам-гарантам обеспечения режима прекращения огня в Сирии. Таким образом, список может быть дополнен за счет тех лиц, которых предложат Анкара и Тегеран.

Завершить формирование списка предполагается в течение первой половины января.

Будут ли курды?

Одним из самых сложных вопросов при организации конгресса остается участие в нем курдских представителей. Турция выступает резко против присутствия сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), которую в Анкаре считают связанной с Рабочей партией Курдистана — в Турции она признана террористической. По словам Лаврентьева, Россия учитывает опасения Анкары и на конгресс, скорее всего, будут приглашены независимые курдские представители, но при этом интересы PYD также будут учтены.

"Стараемся сделать на данном этапе так, чтобы курды были представлены наиболее уважаемыми людьми, которых знают и которые на виду, которые пользуются поддержкой среди населения и которые занимают какую-то нейтральную позицию в плане принадлежности к тому или иному политическому объединению. Такие люди есть, их достаточно много, и мы сейчас как раз занимаемся согласованием этих фигур", — отметил Лаврентьев.

Он сказал, что пока говорить о присоединении представителей именно PYD сложно. "Я думаю, что и у руководства партии есть понимание, что настаивать на таком участии смысла не имеет", — добавил Лаврентьев.

Оппозиция уже против

Некоторые сирийские оппозиционные группировки скептически оценивают российскую инициативу, продолжая выдвигать условия своего участия. В Москве настаивают, что приглашены будут все — и оппозиционеры, которые принимают участие в женевских переговорах, и вооруженная оппозиция, которая присутствует на площадке в Астане.

Однако, по словам главы делегации оппозиции на "Астане-8" Ахмада Тома, одним из условий участия оппозиционеров в конгрессе является его непосредственная связь с женевским процессом. Если, по его словам, связи с "женевским коммюнике" не будет никакой, оппозиция не приедет, если же конгресс пройдет при поддержке ООН — оппозиционеры "за". До принятия окончательного решения, ехать ли в Сочи, оппозиционеры будут консультироваться со своими "политическими и военными лидерами".

Тем временем порядка 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии уже выступили против проведения конгресса и заявили о своей приверженности требованию отставки президента Башара Асада. В опубликованном коммюнике оппозиции конгресс назван "попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций". Подписи под документом поставили, в том числе, "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман", "Фастакым", "Джейш ан-Наср", "Магавир ас-Саура".

В Москве считают, что никаких предварительных условий для участия в сочинской встрече быть не должно. Лаврентьев в беседе с РИА Новости подчеркнул, что эту площадку нельзя использовать для того, чтобы "в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти".

"Лодка сирийского урегулирования должна быть одна, и все должны в ней сидеть и грести в одном только направлении. Если же будем грести в разных направлениях, то будем крутиться на месте, более того, нас будет сносить вниз по течению, и вверх мы никогда не сможем доплыть", — считает Лаврентьев.

Конституционная комиссия

Основная цель конгресса гораздо шире, чем просто "сирийские посиделки" — участники должны будут договориться о формировании конституционной комиссии и, возможно, даже запустить ее работу. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, на встрече в Сочи участники "получат общий мандат от народа Сирии, потому что там будет 1,5-1,7 тысячи" делегатов, которые "являются источником легитимности по всем вопросам, в том числе по запуску конституционной реформы, подготовки конституции".

Резолюция СБ ООН 2254, которая стала уже своеобразной библией сирийского урегулирования и основой и для проведения сочинской встречи, предполагает, что после разработки и принятия новой конституции в Сирии в течение 18 месяцев продлится переходный период до новых президентских выборов в стране, после которых будут сформированы новые органы исполнительной власти.

Лаврентьев подчеркнул, что в таких условиях РФ предоставляет сирийцам площадку, чтобы самим начать договариваться о судьбе своей страны, чего и требует резолюция 2254. "Что касается проведения конституционной реформы, сирийцам самим решать, создавать конституционную комиссию, комитет по рассмотрению (конституционной реформы – ред.)… В любом случае, это должно коррелироваться с сирийским законодательством и должно строиться в строгом соответствии с действующей конституцией", — сказал он.

Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент. Однако Лаврентьев не исключил, что в данной ситуации могут быть найдены и какие-то другие механизмы. Решать все эти вопросы предстоит в любом случае непосредственно самим сирийцам.

"В Сочи должна быть заложена основа для работы над новой конституцией. Наверное, будет создан какой-то определенный орган, который приступит к этой работе, который будет привлекать к работе различных специалистов из различных оппозиционных групп, центрального правительства. В какой форме это будет проходить дальше, где эта комиссия будет заседать? Может быть, она примет решение, что будет заседать непосредственно в Дамаске при определенных гарантиях со стороны РФ, либо какой-либо другой страны. Это дело будущего, технические вопросы", — сказал Лаврентьев.

Он особо отметил, что в Москве не считают, что понадобится отдельная резолюция Совбеза ООН для проведения конституционной реформы в Сирии, потому что РФ действует в строгом соответствии с резолюцией 2254.

Повестка дня конгресса в Сочи в настоящее время формируется при участии России, Турции и Ирана, сообщил РИА Новости Богданов. При этом учитывается мнение не только государств-гарантов, но и Вашингтона, и западных стран. Кроме того, в Москве надеются, что на конгрессе заработают несколько подкомитетов — по конституционной реформе, рассмотрению гуманитарных вопросов, вопросам восстановления Сирии.

"Я больше чем уверен, что конгресс обратится с призывом к международному сообществу для оказания соответствующей помощи. Наверное, время уже наступило и для рассмотрения вопроса снятия западных санкций", — сказал Лаврентьев РИА Новости.

Председательствующая роль ООН

Кандидатура председателя конгресса пока не определена. Ранее, по данным РИА Новости, на эту роль рассматривали бывшего вице-президента Сирии Фарука Шараа, которого якобы пригласили открыть конгресс и, возможно, его возглавить. Однако Лаврентьев опроверг эту информацию, отметив, что "никаких имен пока нет".

В целом, в Москве считают, что основную председательствующую и главенствующую роль должна играть ООН. Приглашение отправят и де Мистуре, который пока не определился, будет ли присутствовать на конгрессе. По итогам переговоров с главами МИД РФ и Минобороны де Мистура заверил, что проинформирует о подготовке конгресса генерального секретаря ООН, который примет окончательное решение об уровне представительства и роли ООН в сочинской встрече.

"Мы, конечно, надеемся на то, что непосредственно сам спецпредставитель приедет в Сочи и будет участвовать. Мы очень рассчитываем на это и прямо ему об этом говорим. Понятно, что решение будет приниматься руководством ООН, но мы считаем, что этот конгресс должен проходить именно под эгидой ООН", — сказал Лаврентьев.

Никакого давления в этом случае, по словам Лаврентьева, со стороны ООН на участников конгресса быть не должно. "Роль ООН, может быть, в определенной степени корректирующая, подсказывающая, направляющая, равно как и роль тех стран, что участвуют в проведении конгресса", — отметил он.

Страны-гаранты, в том числе и Россия, которая предоставляет площадку для диалога, будут стараться "подсказывать, если что-то не будет получаться, но ни в коем случае не оказывая какого-то чрезмерного давления на всех тех, кто будет представлен", добавил дипломат.

В РФ также рассчитывают, что конгресс в Сочи не станет единоразовым мероприятием, но продолжит свою работу и на других площадках.

"Мы надеемся, он будет принимать формы дальнейшего поступательного развития. Где будет это проходить, в каких столицах, это уже, наверное, будут решать в ООН. Какова будет воля сирийского народа, мы посмотрим по результатам конгресса", — подчеркнул Лаврентьев.

По его словам, продолжить начатый в Сочи диалог можно будет и в Женеве, и "в любом другом месте, которое будет определено".

А наблюдатели кто?

Подобное масштабное мероприятие привлекает внимание ведущих игроков в сирийском урегулировании. Свою заинтересованность участвовать в качестве наблюдателей уже выразили некоторые страны региона, в том числе Ирак и Египет, а также Китай, сообщил РИА Новости Богданов. Кроме того, РФ готова пригласить и США, если Штаты проявят интерес.

Пока в Вашингтоне инициативу проведения конгресса комментируют довольно сдержанно. Спецпредставитель президента США по борьбе с "Исламским государством"* Бретт Макгерк в середине декабря заявил, что конгресс национального диалога Сирии может поддержать женевский процесс, если не станет ему заменой. По его словам, США общались с РФ по поводу проведения конгресса.

В сирийской оппозиции также надеются, что на конгрессе в Сочи будут присутствовать наблюдатели. Участник движения "Завтра Сирии" и платформы "Каир" Абд ас-Салям ан-Наджиб заявил, что платформа призывает другие страны, особенно ближневосточные, активнее участвовать.

"Мы хотим, чтобы арабские страны выступили в качестве постоянных наблюдателей", — сказал ан-Наджиб РИА Новости. В частности, оппозиционеры ожидают участия Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, США и европейских стран в конгрессе нацдиалога, подчеркнул собеседник агентства.

Однако пока не ясно, и на каком уровне на конгрессе будут представлены страны-гаранты. По словам Лаврентьева, сейчас этот вопрос находится в стадии согласования.

Конгресс на Олимпийских объектах

Лаврентьев рассказал, что при организации такого крупного мероприятия в городе, который всего несколько лет назад принимал главное спортивное событие планеты — Олимпийские и Паралимпийские игры, могут быть задействованы олимпийские объекты.

"Участников будет много, они должны будут быть размещены, в отелях, компактно, здесь вопросы безопасности, вопросы, чтобы не возникало трений, мягко сказать, между самими источниками в свободное от дискуссий время", — заметил он.

Для бесперебойной работы такого количества участников понадобится много людей, в том числе волонтеров и переводчиков. При этом в Москве не считают, что отведенные два дня для подобного грандиозного события — мало.

"Если затягивать, то существует очень большая опасность, что это перерастет в бесконтрольное анархическое мероприятие, где реальные конкретные цели достичь будет очень тяжело. Надо ставить четкую задачу и цель, к которой надо идти. А дальше это процесс. Мы рассчитываем, что это не будет разовым мероприятием", — подчеркнул спецпредставитель президента.

По словам Лаврентьева, задумка заключается в том, что слово на конгрессе будет предоставлено различным представителям.

"Каждый выступить не сможет, потому что превращать дело в какой-то балаган никто не хочет и надо говорить по существу. Слово будет предоставлено различным организациям — внутренней оппозиции, внешней оппозиции, вооруженной оппозиции. Естественно, будет слово предоставлено и представителям центрального правительства", — отметил он.

Самое главное, по словам Лаврентьева, дать возможность выразить свое отношение "не только к действующим властям, а вообще к тому, как они видят дальнейший путь продвижения вперед, как они видят организацию действительно беспристрастных, честных, прозрачных выборов на своей территории, как они видят участие в качестве наблюдателей тех, кто окажет поддержку в проведении этих выборов — различных сил, региональных держав в том числе".

Роль стран-наблюдателей конгресса, по мнению Лаврентьева, будет заключаться в том, чтобы они своим присутствием могли "поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации, но ни в коем случае не оказывать какого-то воздействия". Именно поэтому права выступить на конгрессе никто из наблюдателей не получит.

Серьезные преграды

По мнению экспертов, политическое урегулирование конфликта в Сирии сталкивается с серьезными преградами не только из-за непримиримых позиций оппонентов, но и потому, что после усиления контроля правительственной армией над все большей территорией страны оппозиция оказалась в невыгодном положении с политической и военной точек зрения. Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская считает, что именно этим можно объяснить ужесточение позиции оппозиции, которая вновь выдвигает своим условием отставку Асада. Кроме того, влияет и разобщенность сирийской оппозиции, отсутствие единого руководящего центра, а также соперничество внутри группировок и между ними.

"В этом смысле урегулирование будет постоянно испытывать какие-то сложности", — сказала она РИА Новости.

Звягельская подчеркнула, что при всех сложностях в сирийском урегулировании намеченный на январь конгресс национального диалога может дать позитивные результаты. "Но с учетом того, что это вряд ли будут всеобъемлющие решения, вряд ли это будут результаты, которые сразу продвинут дело политического урегулирования. В любом случае эти результаты могут быть позитивными с той точки зрения, что предоставляется площадка для самых различных сил, которые могут приехать, обменяться мнениями", — считает востоковед.

Старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что сложившиеся противоречия внутри Сирии и между внешними игроками, которые так или иначе участвуют в процессе урегулирования или имеют свои войска "на земле", создают неразрешимую ситуацию.

"Если конгресс в январе состоится, то вряд ли будет принимать судьбоносные для Сирии решения. Работа предстоит еще огромная – не на один год, поэтому трудно говорить о каких-то положительных перспективах", — сказал Сажин РИА Новости.

Впрочем, в Москве о судьбоносных для Сирии решениях и не говорят. Самое главное — это предоставить такую переговорную площадку, на которой каждая из сирийских сторон сможет рассказать о своем видении будущего страны.

* Террористическая организация, запрещена в России

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