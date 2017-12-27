Усадить всех в одну лодку: что в России ждут от конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Через месяц в Сочи стартует одно из самых ожидаемых и масштабных событий будущего года в урегулировании затяжного сирийского кризиса — конгресс национального диалога, который соберет на одной площадке около полутора тысяч представителей сирийского общества для того, чтобы они определили будущее своей страны.
Конгресс национального диалога Сирии в Сочи состоится после очередной межсирийской встречи в Женеве, которая, по данным РИА Новости, намечена на 21 января.
Кто будет участвовать
В Москве подчеркивают, что конгресс национального диалога ни в коем случае не ставит своей целью заменить женевскую площадку, а, наоборот, должен дать импульс политическому процессу и возможность для сирийцев сесть и договориться о будущем своей страны. Принципиальное отличие встречи в Сочи заключается как раз в составе участников: предполагается, что на Черноморское побережье пригласят порядка 1700 человек, которые будут представлять все основные этнические и конфессиональные группы Сирии.
По его словам, в сформированных российской стороной списках приглашенных порядка полутора тысяч человек. Документ был передан на рассмотрение Турции и Ирану, как странам-гарантам обеспечения режима прекращения огня в Сирии. Таким образом, список может быть дополнен за счет тех лиц, которых предложат Анкара и Тегеран.
Завершить формирование списка предполагается в течение первой половины января.
Будут ли курды?
"Стараемся сделать на данном этапе так, чтобы курды были представлены наиболее уважаемыми людьми, которых знают и которые на виду, которые пользуются поддержкой среди населения и которые занимают какую-то нейтральную позицию в плане принадлежности к тому или иному политическому объединению. Такие люди есть, их достаточно много, и мы сейчас как раз занимаемся согласованием этих фигур", — отметил Лаврентьев.
Он сказал, что пока говорить о присоединении представителей именно PYD сложно. "Я думаю, что и у руководства партии есть понимание, что настаивать на таком участии смысла не имеет", — добавил Лаврентьев.
Оппозиция уже против
Однако, по словам главы делегации оппозиции на "Астане-8" Ахмада Тома, одним из условий участия оппозиционеров в конгрессе является его непосредственная связь с женевским процессом. Если, по его словам, связи с "женевским коммюнике" не будет никакой, оппозиция не приедет, если же конгресс пройдет при поддержке ООН — оппозиционеры "за". До принятия окончательного решения, ехать ли в Сочи, оппозиционеры будут консультироваться со своими "политическими и военными лидерами".
Тем временем порядка 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии уже выступили против проведения конгресса и заявили о своей приверженности требованию отставки президента Башара Асада. В опубликованном коммюнике оппозиции конгресс назван "попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций". Подписи под документом поставили, в том числе, "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман", "Фастакым", "Джейш ан-Наср", "Магавир ас-Саура".
"Лодка сирийского урегулирования должна быть одна, и все должны в ней сидеть и грести в одном только направлении. Если же будем грести в разных направлениях, то будем крутиться на месте, более того, нас будет сносить вниз по течению, и вверх мы никогда не сможем доплыть", — считает Лаврентьев.
Конституционная комиссия
Резолюция СБ ООН 2254, которая стала уже своеобразной библией сирийского урегулирования и основой и для проведения сочинской встречи, предполагает, что после разработки и принятия новой конституции в Сирии в течение 18 месяцев продлится переходный период до новых президентских выборов в стране, после которых будут сформированы новые органы исполнительной власти.
Лаврентьев уточнил, что, согласно действующему основному закону в Сирии, конституционную комиссию, которая будет разрабатывать новый закон или правки в существующую конституцию, должен одобрить указом действующий президент. Однако Лаврентьев не исключил, что в данной ситуации могут быть найдены и какие-то другие механизмы. Решать все эти вопросы предстоит в любом случае непосредственно самим сирийцам.
"В Сочи должна быть заложена основа для работы над новой конституцией. Наверное, будет создан какой-то определенный орган, который приступит к этой работе, который будет привлекать к работе различных специалистов из различных оппозиционных групп, центрального правительства. В какой форме это будет проходить дальше, где эта комиссия будет заседать? Может быть, она примет решение, что будет заседать непосредственно в Дамаске при определенных гарантиях со стороны РФ, либо какой-либо другой страны. Это дело будущего, технические вопросы", — сказал Лаврентьев.
Повестка дня конгресса в Сочи в настоящее время формируется при участии России, Турции и Ирана, сообщил РИА Новости Богданов. При этом учитывается мнение не только государств-гарантов, но и Вашингтона, и западных стран. Кроме того, в Москве надеются, что на конгрессе заработают несколько подкомитетов — по конституционной реформе, рассмотрению гуманитарных вопросов, вопросам восстановления Сирии.
"Я больше чем уверен, что конгресс обратится с призывом к международному сообществу для оказания соответствующей помощи. Наверное, время уже наступило и для рассмотрения вопроса снятия западных санкций", — сказал Лаврентьев РИА Новости.
Председательствующая роль ООН
В целом, в Москве считают, что основную председательствующую и главенствующую роль должна играть ООН. Приглашение отправят и де Мистуре, который пока не определился, будет ли присутствовать на конгрессе. По итогам переговоров с главами МИД РФ и Минобороны де Мистура заверил, что проинформирует о подготовке конгресса генерального секретаря ООН, который примет окончательное решение об уровне представительства и роли ООН в сочинской встрече.
"Мы, конечно, надеемся на то, что непосредственно сам спецпредставитель приедет в Сочи и будет участвовать. Мы очень рассчитываем на это и прямо ему об этом говорим. Понятно, что решение будет приниматься руководством ООН, но мы считаем, что этот конгресс должен проходить именно под эгидой ООН", — сказал Лаврентьев.
Никакого давления в этом случае, по словам Лаврентьева, со стороны ООН на участников конгресса быть не должно. "Роль ООН, может быть, в определенной степени корректирующая, подсказывающая, направляющая, равно как и роль тех стран, что участвуют в проведении конгресса", — отметил он.
В РФ также рассчитывают, что конгресс в Сочи не станет единоразовым мероприятием, но продолжит свою работу и на других площадках.
"Мы надеемся, он будет принимать формы дальнейшего поступательного развития. Где будет это проходить, в каких столицах, это уже, наверное, будут решать в ООН. Какова будет воля сирийского народа, мы посмотрим по результатам конгресса", — подчеркнул Лаврентьев.
По его словам, продолжить начатый в Сочи диалог можно будет и в Женеве, и "в любом другом месте, которое будет определено".
А наблюдатели кто?
Пока в Вашингтоне инициативу проведения конгресса комментируют довольно сдержанно. Спецпредставитель президента США по борьбе с "Исламским государством"* Бретт Макгерк в середине декабря заявил, что конгресс национального диалога Сирии может поддержать женевский процесс, если не станет ему заменой. По его словам, США общались с РФ по поводу проведения конгресса.
В сирийской оппозиции также надеются, что на конгрессе в Сочи будут присутствовать наблюдатели. Участник движения "Завтра Сирии" и платформы "Каир" Абд ас-Салям ан-Наджиб заявил, что платформа призывает другие страны, особенно ближневосточные, активнее участвовать.
Однако пока не ясно, и на каком уровне на конгрессе будут представлены страны-гаранты. По словам Лаврентьева, сейчас этот вопрос находится в стадии согласования.
Конгресс на Олимпийских объектах
"Участников будет много, они должны будут быть размещены, в отелях, компактно, здесь вопросы безопасности, вопросы, чтобы не возникало трений, мягко сказать, между самими источниками в свободное от дискуссий время", — заметил он.
Для бесперебойной работы такого количества участников понадобится много людей, в том числе волонтеров и переводчиков. При этом в Москве не считают, что отведенные два дня для подобного грандиозного события — мало.
"Если затягивать, то существует очень большая опасность, что это перерастет в бесконтрольное анархическое мероприятие, где реальные конкретные цели достичь будет очень тяжело. Надо ставить четкую задачу и цель, к которой надо идти. А дальше это процесс. Мы рассчитываем, что это не будет разовым мероприятием", — подчеркнул спецпредставитель президента.
По словам Лаврентьева, задумка заключается в том, что слово на конгрессе будет предоставлено различным представителям.
Самое главное, по словам Лаврентьева, дать возможность выразить свое отношение "не только к действующим властям, а вообще к тому, как они видят дальнейший путь продвижения вперед, как они видят организацию действительно беспристрастных, честных, прозрачных выборов на своей территории, как они видят участие в качестве наблюдателей тех, кто окажет поддержку в проведении этих выборов — различных сил, региональных держав в том числе".
Роль стран-наблюдателей конгресса, по мнению Лаврентьева, будет заключаться в том, чтобы они своим присутствием могли "поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации, но ни в коем случае не оказывать какого-то воздействия". Именно поэтому права выступить на конгрессе никто из наблюдателей не получит.
Серьезные преграды
"В этом смысле урегулирование будет постоянно испытывать какие-то сложности", — сказала она РИА Новости.
Звягельская подчеркнула, что при всех сложностях в сирийском урегулировании намеченный на январь конгресс национального диалога может дать позитивные результаты. "Но с учетом того, что это вряд ли будут всеобъемлющие решения, вряд ли это будут результаты, которые сразу продвинут дело политического урегулирования. В любом случае эти результаты могут быть позитивными с той точки зрения, что предоставляется площадка для самых различных сил, которые могут приехать, обменяться мнениями", — считает востоковед.
"Если конгресс в январе состоится, то вряд ли будет принимать судьбоносные для Сирии решения. Работа предстоит еще огромная – не на один год, поэтому трудно говорить о каких-то положительных перспективах", — сказал Сажин РИА Новости.
Впрочем, в Москве о судьбоносных для Сирии решениях и не говорят. Самое главное — это предоставить такую переговорную площадку, на которой каждая из сирийских сторон сможет рассказать о своем видении будущего страны.
* Террористическая организация, запрещена в России
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