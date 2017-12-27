Военные из России передали сирийскому университету учебную литературу

ЛАТАКИЯ, 27 дек — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали в библиотечный фонд Тишринского университета в Латакии литературу для изучения русского языка и книги на арабском языке о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
О курсах русского языка в Тиширском университете
Курсы русского языка на базе Института иностранных языков при Тишринском университете действуют с 2011 года. На начальном этапе на курсах работал лишь один преподаватель, а группа студентов не превышала 20 человек. "Сейчас преподавательский состав курсов насчитывает 11 человек, а число групп выросло до 22 (до 30 студентов в каждой)", — рассказала журналистам преподаватель Елена Завалишина.
Интерес к русскому языку в Сирии значительно вырос в последнее время. "С приходом в Сирию российских военных наблюдается всплеск интереса к русскому языку. У нас на курсах обучаются студенты университета. Это дополнительное образование к основному. Но есть люди и более старшего возраста: даже домохозяйки, которым под сорок", — отметила преподаватель Елена Саад.
Центр примирения продолжает работу
Сотрудники Центра по примирению, передавшие учебники сирийским студентам, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку.
В задачи Центра входит планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.
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