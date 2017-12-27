Военные из России передали сирийскому университету учебную литературу

ЛАТАКИЯ, 27 дек — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали в библиотечный фонд Тишринского университета в Латакии литературу для изучения русского языка и книги на арабском языке о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

О курсах русского языка в Тиширском университете

"В работе нашим офицерам активно помогают переводчики, среди которых есть выпускники вашего института. Хочу выразить огромную признательность всему педагогическому коллективу от имени руководства Центра по примирению враждующих сторон и передать в библиотеку университета учебники русского языка, а также книги о Великой Отечественной войне на арабском языке, изданные "Русской гуманитарной миссией", — сказал во время передачи литературы представитель Центра подполковник Сергей Васильев.

Курсы русского языка на базе Института иностранных языков при Тишринском университете действуют с 2011 года. На начальном этапе на курсах работал лишь один преподаватель, а группа студентов не превышала 20 человек. "Сейчас преподавательский состав курсов насчитывает 11 человек, а число групп выросло до 22 (до 30 студентов в каждой)", — рассказала журналистам преподаватель Елена Завалишина.

Курс обучения русскому языку включает семь уровней. Обучение на каждом уровне занимает 1,5 месяца и состоит из 24 занятий. По окончанию каждого уровня студенты сдают экзамены в письменной и устной форме, после чего им выдают соответствующие сертификаты, рассказал ректор института Орас Осман. "Помимо основных курсов есть дополнительные, на которых обучают студентов по программе подготовки преподавательских кадров для обучения русскому языку сирийских школьников 7-10 классов", — уточнил он.

Интерес к русскому языку в Сирии значительно вырос в последнее время. "С приходом в Сирию российских военных наблюдается всплеск интереса к русскому языку. У нас на курсах обучаются студенты университета. Это дополнительное образование к основному. Но есть люди и более старшего возраста: даже домохозяйки, которым под сорок", — отметила преподаватель Елена Саад.

Центр примирения продолжает работу

Сотрудники Центра по примирению, передавшие учебники сирийским студентам, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку.

В задачи Центра входит планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий.

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